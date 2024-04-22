"Yarınları kurtarmak, bizlerin ellerinde"

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, 22 Nisan Dünya Günü'nün iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler ile kutlandığını söyledi. Çevresel sorunlara ilişkin ilk kitlesel hareketin 22 Nisan 1970'te ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Demir, "Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteğiyle, Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü, ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Nelson'un amacı, insanların çevre kirliliği konusunda bilinçlenmelerini ve dünyaya sahip çıkmalarını sağlamanın yanı sıra hükümetleri de bu yönde çalışmaya yönlendirebilmek oldu" dedi.

'DÜNYAMIZ BİZE ACİL EYLEM ÇAĞRISINDA BULUNUYOR'

Prof. Dr. Demir, "İklim değişikliği, insan faaliyetlerinin sonucunda oluşan ormansızlaşma, arazi kullanımı değişiklikleri, tarım-hayvancılık faaliyetleri ve yasa dışı vahşi yaşam ticareti gibi biyolojik çeşitliliği bozan suçlar gezegenin yok olma hızını, her geçen gün daha da artırıyor. Bugün 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayken; her yıl 4,7 milyon hektar orman alanı da yok oluyor. Kısacası, dünyamız bize acil eylem çağrısında bulunuyor. Ekosistemler ne kadar sağlıklıysa, gezegen ve insanlar da o kadar sağlıklı olur. Zarar gören ekosistemlerin onarılması, yoksulluğun sona erdirilmesine, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve kitlesel yok oluşun önlenmesine yardımcı olacaktır. Günümüzde yaşanan süreç ve son yıllarda küresel iklim değişiminin etkilerinin artarak devam etmesi, çölde bile yaşanan sel felaketleri, kutuplarda yaşanan kuraklık süreçleri, problemin boyutunu ve gelecekte yaşanabilecek tehlikeleri işaret etmektedir" diye konuştu.

'YARINLARI KURTARMAK, BİZLERİN ELİNDE'

Prof. Dr. Demir, şöyle devam etti:

"Mevsimler değişmiş, yağış rejimi sürekli değişkenlik göstermektedir. Tarımsal faaliyetler, ekim ve dikim periyotları değişmekte, üretimi ve kaliteyi etkilenmektedir. Yaz aylarında su krizi endişesi artarak devam etmekte, tarımsal üretim performansı etkilenmektedir. Son 3 ayda ülkemizde meteoroloji genel müdürlüğü verilerine göre; önemli kuraklık yaşanmakta, tehlike önümüzdeki süreçte de devam etme riskini taşımaktadır. Dünya Günü nedeniyle yöneticisinden eğitimcisine, çiftçisinden tüketicisine, kısaca tüm halkımıza seslenmek istiyorum; yarınları kurtarmak, bizlerin elinde. 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi çocuklarımızın geleceği, hepimizin elinde ve sorumluluğunda. Çevreye duyarlı, toprağı, suyu, havayı koruyan ve sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için gelin; hep birlikte taşın altına elimizi koyalım, dünyaya ve ülkemize sahip çıkalım. Yarının Türkiye'sinde bugünü özleyen, arayan ve yaşayan bir gelecek bırakmayalım. Çocuklarımız ve torunlarımız için geleceğimize sahip çıkalım."