Manisa'da yangın

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir firmanın deposunda çıkan yangında, yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalak kül oldu.
Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde bulunan bir firmaya ait kozalakların bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını 3 saatte güçlükle söndürdü. Yangında depodaki yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalağın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.