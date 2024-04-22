Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret kapsamında İstanbul'a geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steimeier özel uçakla saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Steinmeier'i İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. Steinmeier'in, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı ziyarette Gaziantep ve Ankara'ya da gitmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.