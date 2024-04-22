22 Nis 2024 - 13:36 - Dünya

Erdoğan, Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile bir araya geldi.