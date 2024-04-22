Bodrum'da zabıtadan gıda denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı, fiyat etiketi bulunmayan, temizlik kurallarına uymayan ve işgaliye yaptığı tespit edilen toplam 29 işletme hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, birçok işletmeye uyarıda bulunuldu.

Bodrum'da zabıta ekipleri, market ve süpermarketlere yönelik denetim yapıldı. Ekipler, bu kapsamda ilçe genelinde bulunan market ve süpermarketlere yönelik son kullanma tarihi, fiyat etiketi, işgaliye, çöp ve geri dönüşüm ile genel temizlik kontrolleri yaptı.

Üç gün süren denetimlerde 203 market ve süpermarket denetlendi. 15 işletmeye son kullanma tarihi, 4 işletmeye fiyat etiketi, 2 işletmeye işgaliye, 8 işletmeye ise genel temizlik kurallarını ihlal nedeniyle ilgili kanun maddesince işlem yapıldı. Bir işletmenin ise ruhsatının olmadığı tespit edilerek ilgili kanun maddesi uygulandı. Ekipler cezai işlemin dışında çok sayıda işletmeye de ikaz ve tespit tutanağı düzenleyerek, görülen eksikliklerin giderilmesi için süre verdi.

Öte yandan, zabıta trafik ekipleri yaz sezonu hazırlıklarının hızlandığı Bodrum'da yaşanan yaya yoğunluğu sebebiyle belirli bölgelerde, motosiklet ve scooter sürücülerine yönelik uygulamalarını sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, bölge esnaflarına da konuyla ilgili bilgilendirme yapıyor. Yaya güvenliğinin önemine dikkat çeken ekipler, sezon öncesi uyarıcı tabelaları yenilerken yarımadanın farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştiriyor. Uygulamalarda motosiklet ve scooter gibi araçların trafiğe kapalı alanlara girişini önlerken yaya trafiğini tehlikeye sokabilecek sürücüleri de ikaz ediyor.