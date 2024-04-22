Nazilli Belediyespor'da ayrılık!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, evinde Karacabey Belediyespor'a 3-1 yenilerek küme düşme korkusunu üzerinden atamadı. Siyah-beyazlı ekip, ligde sadece 1 maç kalmışken teknik direktörleri Bülent Ertuğrul ile yollarını ayırdı. Karacabey Belediyespor mücadelesinin ardından kulüp yönetimi bir araya gelerek alınan kararı duyurdu ve Bülent Ertuğrul ile vedalaşıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Evimizde oynadığımız Karacabey maçı sonrasında Bülent Ertuğrul hocamız ile yollarımızı ayırdık. Bülent Ertuğrul'a emekleri için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ligin son haftasında deplasmanda oynayacağımız Ankaraspor maçına deneyimli altyapı hocamız Gürhan Sönmez ile çıkacağız" denildi.

Grupta düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'un 6 puan üzerinde olan Nazilli'ye rakibi 2'de 2 yaparsa beraberlik yetecek.