Çin’de sel felaketi: 24 nehir taştı

Çin'in Guangdong eyaletinde yoğun yağışlar sonucu sel felaketi yaşandı. Çin medyası, eyalette bulunan 24 nehrin su seviyelerinin uyarı seviyesini aştığını rapor etti.

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde sağanak yağış sele neden oldu. Eyalet genelindeki 24 nehri su seviyesi, yağış nedeniyle uyarı seviyesinin üstüne çıktı. Çinli yetkililer, eyaletteki Shaoguan ve Qingyuan şehirleri için Seviye 4 acil durum ilan etti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Shaoguan'daki Longgui kasabasında 652 kişinin tahliye edildiği ve güvenli bölgelere götürüldüğü ifade edilirken, sokaklardaki çamur ve devrilen ağaçların temizliğinin başladığı belirtildi.

Guangdon eyaleti meteoroloji servisi, hafta boyunca yağışların süreceğini açıkladı.