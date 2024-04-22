‘Türkiye Katliamlar Ülkesi’

Hazal Ergen/Ankara

Soma Faciası, Madımak Katliamı, 6 Şubat depremleri, 10 Ekim Ankara Katliamı mağdurları ve yakınları Mülkiyeliler Birliği Kültür Merkezi’nde ‘Adalet İçin Buluşuyoruz’ programı kapsamında konuşma yaptı.

‘Yaşadıklarımız Kader Değil’

10 Ekim Barış Derneği Sözcüsü İshak Kocabıyık: “Eğer biz bu mücadeleyi Madımak Katliamı aileleri ya da Soma Katliamı aileleri ile birleştiremezsek bu adalet mücadelesinde başarılı olamayacağımız çok açık” şeklinde konuştu. Adalet mücadelesini ortaklaştırmak, ortak bir mücadele hattı kurmak için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kocabıyık: “Bu çağrının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eksik bıraktıklarımız oldu. Bunun için buradan özür diliyoruz. Ancak bu son toplantı olmayacak” yorumlarını yaptı.

10 Ekim’de eşi Av. Uygar Coşkun’u kaybeden 10 Ekim Katliamı’nın avukatlarından Mehtap Sakinci söz aldı. Sakinci 10 Ekim Katliamı Davası hakkında bilgilendirme yaptı. Türkiye’nin bir katliamlar ülkesi olduğunu söyleyen Sakinci: “2002’den bu yana yapılan yasa değişiklikleri ile temel problemimizin adalet olduğunu ifade etmem gerek” sözlerini kaydetti. Ülkede adalet aranan tek adresin adalet sarayları olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Sakinci: “Ancak orası sadece bir saray! 10 Ekim Katliamı üzerinden 102 ayı geride bıraktık. Talebimiz çok basit, çok yalın ‘gerçek adalet’ diye konuştu. Katliamın üzerinden 8 yıl geçtiğini, gelinen noktada davalarda en ufak talepleri karşısında duruşmalardan çıkarılmakla tehdit edildiklerini vurgulayan Sakinci, 10 Ekim’in unutturulmaması için her bir ailenin birer adalet neferi olduğunu belirtti. Sakinci, şöyle devam etti: “Ben bu mücadelede baroyu yanımızda bulamadım. Ancak baroya sorsanız durum böyle değil. Deyim yerindeyse hayatınızın ortasına düşmüş bir adalet gerçeği var.”

Katliamda ölen yurttaşlar başına 28 bin TL tazminat ödendiğini hatırlatan Sakinci: “Şu anda tüm 10 Ekim Katliamı aileleri, İçişleri Bakanlığı’na borçlu. Gelinen noktada, hiç kimsenin derdi para değil. Devlet bir gün kusurlu olduğunu kabul edecek ve biz bunun mücadelesini uluslararası hukuk alanında da vereceğiz. Adalet bize gelmeyecekse hiç kimseye adalet gelmeyecektir. Bakın bu dava, Adalet Bakanının gündemine dahi girememiş bir davadır. Korkumuz sadece bu ülkede zamanaşımı meselesidir” değerlendirmesinde bulundu.

6 Şubat Depremlerinde yaşamını yitiren aileler adına konuşan Adalet Peşinde Aileleri Paltformu’ndan Döne Kaya: “Depremin üzerinden 440 gün geçti. Biz mücadeleyi sürdüren bir avuç aileyiz. Platform içerisinde az sayıda aile var. Oysa biz bakanlıkların da sorumluluklarının olduğunu biliyoruz. Eğer bir şeyleri değiştireceksek, birleşerek değiştireceğiz. Bir dayanışma olursa bir şeyler yapabileceğimizi biliyoruz. İmarın barış adıyla pazarlandığı bir yerde çok kişinin sorumluluğu var. Bizim gözümüzde tek sorumlu müteahhit değil. Davalarda imzası olmayan yere denetime gittiklerini gördük, belediyenin imzası olmadan binaların inşa edildiğini gördük. Yaşadıklarımız kader değil bunu biliyoruz. Bunu ne ben ne de platformda yer alan aileler olarak kabul ediyoruz” dedi.

‘Amacımız, Mücadeleyi Daha Dinamik Hale Getirmek’

15 Temmuz 2020 tarihinde üniversite sınav sonucunu bekleyen, alkollü bir sürücü tarafından çarpılıp yolda bırakılarak öldürülen bisiklet sürücüsü Umut Gündüz’ün babası, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bizim bir mücadelemiz oldu. Bir kaza değil cinayetti. Karşılaştık ki bizim gibi onlarca aile, politik olarak yer almayan, adına kaza denilerek normalleştirilen bu acıyı yaşamış. Olması gerektiğini düşündüğümüz ve önemsediğimiz bir mücadelenin içinden geliyoruz. Bu manada buradaki birçok mağdur aile ile görüştük, hukuksuzluğa, bunu normalleştiren siyasi iktidara karşı bir araya gelmemizi sağlayacak çatı örgütlenmesi yapılması gerektiğini hep söyledik. Umarım burada çok büyük bir katılım, çatı olur. Çünkü biz küçük kızla üç kişi olarak mücadele ettik. Yürütebildiğimiz süreç buydu. Birçok aile, geldikleri yerden dolayı mücadele bilinci olmadığı için hepsi kenara çekildi. Siyasi iktidarın tabanını oluşturan aileleri, biz bir araya getirdik. Ama çok fazla sürdüremedik. Başka bir sürü sebebi vardı, siyasi iktidarın tehdidi, başka türlü şantajı, rüşvetleri, çok ailenin pandemiyle beraber ekonomik kaygıları dolayısıyla çekilme oldu. Bunlar hiçbir seçim çalışmasına dahil olmamalı. 30-35 aileden şimdi 4 kadar aileye düştük.

Bu yapıyı önemsiyoruz. Lütfen, bizleri bir araya getirin. Her cinayetin siyasi iktidarla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz bunları deştiğimizde, bunların altından hep bakanlar, milletvekilleri, iş insanları çıktı. O yüzden biz aile olarak bu platformları çok önemsiyoruz. Bizim üstümüze düşen neyse onu yapmaya biz hazırız. Teşekkür ediyoruz.”

Dem Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat, görüşlerini şöyle aktardı: “Bu ortamı çok değerli buluyorum. 10 Ekim Barış Derneği’nin çabasını da bir başlangıç olarak görüyorum. Bugün bana bakma nöbeti oğlumda. O beni akvaryuma götürecek. Adaletsizlik, bu coğrafyanın derdi, en önemli sancısı. 10 Ekim Barış Derneği’nin yürüttüğü mücadele, bunun bir parçası. Roboski için yürütülen mücadele, Devrimci 78'liler Federasyonu’nun yürüttüğü mücadele, barış akademisyenlerinin bunun bir parçası. O kadar çok var ki yani bu coğrafya, hüzne doymuş durumda. Ama yastan bıkmayanlar var. Onların inadına bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Amacımız, bu mücadeleyi daha dinamik hale getirmektir. Tüm varımız yoğumuzla hepsinin omuzdaşıyız. Hepinize teşekkür ederiz.”

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Avukat Ceren Yılmaz: “Adalet arayan ailelerle birlikte mücadele ederken saldırıya uğruyor, bazen gözaltına alınıyoruz. Hem asaleten hem de vekaleten bir adalet mücadelesi yürütüyoruz. Amasra Maden Katliamı Davası’na dair bilgi vermek istiyorum. Şu an dosyada 7 mühendis tutuklu. Oysa asıl mesele kamu görevlilerinin yargılanmaları. Yani asıl sorumlu olanların yargılanmaları. Asıl sorumlunun ‘bana kömür yetiştirin’ diye emir veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğunu biliyoruz. Bugün adalet aradığımız tüm dosyalarda zamanaşımı tehlikesi ile karşı karşıyayız. Tüm dosyalarda benzer süreç işliyor; hızlı yargılamalar, atanmış heyet vs. Acılarımızda ve bize uygulanan politikalarda da aynı şeyi yaşıyoruz; bu yüzden bir arada mücadeleyi yürütmeliyiz” sözlerini kullandı.