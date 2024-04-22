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Taş Kağıt Makas'tan yeni tanıtım

Kanal D’nin çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ndan yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Umut’un yanı sıra Harun Yakar ve Kadri Palaz’ın da başının belada olduğunun ekrana geldiği tanıtım yeni bölüme dair merakı arttırdı.

Taş Kağıt Makas'tan yeni tanıtım
Taş Kağıt Makas'tan yeni tanıtım
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MF Yapım imzalı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanacak olan 8’inci bölümünden bir tanıtım filmi yayınlandı. Düştüğü tuzaktan kurtulma mücadelesi veren Umut’un olağanüstü hafızası ve Alev’in de desteğiyle bir çıkış yolu aradığı tanıtımda Harun Yakar ve Kadri Palaz cephesinde de işlerin karıştığı görüldü. Fecir’in her geçen gün artan öfkesinin kime ne şekilde zarar vereceği ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.

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22 Nis 2024 - 11:54 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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