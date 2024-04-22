Taş Kağıt Makas'tan yeni tanıtım

MF Yapım imzalı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanacak olan 8’inci bölümünden bir tanıtım filmi yayınlandı. Düştüğü tuzaktan kurtulma mücadelesi veren Umut’un olağanüstü hafızası ve Alev’in de desteğiyle bir çıkış yolu aradığı tanıtımda Harun Yakar ve Kadri Palaz cephesinde de işlerin karıştığı görüldü. Fecir’in her geçen gün artan öfkesinin kime ne şekilde zarar vereceği ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.