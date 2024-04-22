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Nesrin Cavadzade gönlünü bakın kime kaptırdı

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı ile birlikte görüntülendi. Bir mekan çıkışında objektiflere takılan çift, gelen soruları cevapsız bıraktı.

Nesrin Cavadzade gönlünü bakın kime kaptırdı mask

Şimdilerde NOW TV'de izleyiciyle buluşan Şahane Hayatım dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni bir ilişkiye adım attı.

Muhabir Online'da yayınlanan habere göre, son olarak meslektaşı Gökhan Alkan ile uzun süreli bir ilişki yaşayan ve evlilik yolunda ilerlerken ayrılan Nesrin Cavadzade, gönlünü eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı. İkilinin önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendiği belirtildi. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen çift, aynı araca binerek uzaklaştı.

Ayrıca, Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı da iddia edildi.

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22 Nis 2024 - 11:33 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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