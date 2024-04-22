Nesrin Cavadzade gönlünü bakın kime kaptırdı

Şimdilerde NOW TV'de izleyiciyle buluşan Şahane Hayatım dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni bir ilişkiye adım attı.
Muhabir Online'da yayınlanan habere göre, son olarak meslektaşı Gökhan Alkan ile uzun süreli bir ilişki yaşayan ve evlilik yolunda ilerlerken ayrılan Nesrin Cavadzade, gönlünü eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı. İkilinin önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendiği belirtildi. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen çift, aynı araca binerek uzaklaştı.
Ayrıca, Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı da iddia edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.