Son pozu sosyal medyayı salladı!

Survivor All Star'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yiğit Poyraz, bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile romantik bir ilişki içerisinde. Survivor programı nedeniyle bir süre ayrı kalan çift, Yiğit'in Survivor'dan elenmesiyle tekrar bir araya gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde birlikte pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Erbil çifti, bu kez Yasmin Erbil'in tek başına olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma hayranlarından gelen yorumlar arasında evlilikle ilgili bir yorum dikkat çekti. Bir hayranı, "Düğün vakti! Çocuk yarışmadan yarışmaya telef oldu. Para biriktirmiştir, Mehmet Ali Erbil, vazgeçmeden evlenme teklifini geciktirmemelisin" yorumunu yaparak dikkatleri çekti.