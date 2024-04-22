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Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Başarılı müzik kariyeri ve özel hayatıyla sık sık manşetlerde yer alan Şevval Sam, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye adım attığını açıklamıştı. Ünlü sanatçı, yeni sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk kez görüntülendi.

Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! mask
Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
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Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, performansıyla izleyicilerin hafızalarında yer edindiği gibi, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Başarılı kariyeriyle sürekli gündemde kalan ünlü sanatçı, son zamanlarda özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor.

Ünlü sanatçı, reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir konser çıkışında birlikte görüntülenen çiftin ilişkisi daha sonra Şevval Sam'ın da onayıyla resmiyet kazandı.

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22 Nis 2024 - 11:05 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

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