Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, performansıyla izleyicilerin hafızalarında yer edindiği gibi, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Başarılı kariyeriyle sürekli gündemde kalan ünlü sanatçı, son zamanlarda özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor.
Ünlü sanatçı, reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir konser çıkışında birlikte görüntülenen çiftin ilişkisi daha sonra Şevval Sam'ın da onayıyla resmiyet kazandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.