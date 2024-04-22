Belediye başkanıyla pozları olay oldu!

Sahne tarzı ve başarılı müzik kariyeriyle sürekli gündemde olan Edis, bu sefer farklı bir konuda dikkat çekmeyi başardı. Şarkıcı son olarak Çeşme'de sahne aldı ve konser sırasında Çeşme Belediye Başkanı ile birlikte poz vermekten kaçınmadı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Edis'le çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Denizli ayrıca, Edis'le çocukluk arkadaşı olduklarını da vurguladı.

Denizli, paylaşıma ise "Bu akşam Çeşme'mizde sanat rüzgarı esti. Kıymetli dostum, çocukluk arkadaşım Edis, 13. Alaçatı Ot Festivali kapsamında binlerin karşısına çıkarak konser verdi. Değerli sanatçımız Edis'e ve coşkusuyla alanları dolduran festival katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" notunu düştü.

Edis, Denizli'nin paylaşımını kendi Instagram hesabında hikaye olarak yayınladı.