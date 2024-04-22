‘IDF’e yaptırım’ açıklaması: Mücadele edeceğim

Netanyahu, “Eğer birileri IDF'deki bir birime yaptırım uygulayabileceğini düşünüyorsa, buna karşı tüm gücümle mücadele edeceğim” dedi.

ABD medyasında birkaç gündür yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, IDF’in Batu Şeria’da bulunan Netzah Yehuda taburuna insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulanacağı iddia ediliyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olası yaptırımlara ilişkin açıklamasında, “IDF'yi, ordumuzu ve savaşçılarımızı güçlü bir şekilde savunacağım. Eğer birileri IDF'deki bir birime yaptırım uygulayabileceğini düşünürse, tüm gücümle buna karşı mücadele edeceğim. Askerlerimiz savaş alanında bizi savunmak için nasıl birlik içindeyse, biz de diplomatik arenada onları savunmak için birlik içindeyiz. Birlikte savaşacağız ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte kazanacağız” dedi.

ABD resmi kurumlarından IDF’e yönelik bir yaptırıma ilişkin henüz açıklama yapılmadı.