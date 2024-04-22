Hakan Ural ödediği hesaba isyan etti

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündemde yer edinen Hakan Ural, geniş bir konu yelpazesindeki yorumlarıyla dikkat çekiyor. Ural'ın son olarak ekranlarda İsrail-İran gerilimini değerlendirmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz hafta ise gıda enflasyonu üzerinden yeme içme sektöründeki yüksek fiyatlara dikkat çekerek, "İki porsiyon dönere 1370 lira ödedim" diyerek duruma tepki göstermişti.

Hakan Ural, gündemi sarsan döner açıklamasının ardından bu sefer Zincirlikuyu'da ziyaret ettiği bir alışveriş merkezinde içtiği bir Türk kahvesi için kendisinden 280 lira alındığını duyurdu.

Ural, "O ücreti nakit olarak verdiğinde için yanar. Kart veriyorsun okutup alıyor. Ama olur mu dediğin gibi bundan kazanmayın kardeşim... Dünyanın en küçük bardağı iki yudumluk bir şey... Bunları artık nasıl denetleyecekler ne yapacaklarsa yapsınlar. Artık buna bir çözüm, çare bulsunlar. İnsanların psikolojini etkiliyor, herkes isyan bayrağı açıyor..." diyerek isyan etti.