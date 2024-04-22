Mahsun Kırmızıgül'ün şarkısına yasak geldi!

Müzik kariyerinde elde ettiği başarıyı sinema ve dizi sektöründe de kanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, son zamanlarda sıkça gündeme geliyor.

Asıl adı Abdullah Bazencir olan ancak Mahsun Kırmızıgül olarak tanıdığımız ünlü isim, son olarak medyada çıkan 'ölüm' haberlerine tepki göstermişti.

Şarkıcı bu kez ise yıllar önce piyasaya sürdüğü ve hala herkesin dilinde olan şarkısı 'Dinle' ile gündeme geldi.

Kırmızıgül'ün 'Dinle' adlı şarkısı, 23 Nisan etkinliklerinde kullanılacaktı. Ancak iddiaya göre, okul müdürü tarafından izin verilmedi.

Kırmızıgül, Ankara'da bulunan bir okulda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kullanılacak olan şarkının, okul müdürü tarafından yasaklandığını açıkladı ve bu duruma tepki gösterdi.

Kırmızıgül, Instagram hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Ankara Akyurt ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında çocuklar “Dinle ” şarkısını prova yapıyorlar. Ama Okul Müdürü Yasemin Pelit şarkının sözlerinin uygun olmadığını dile getirip çocuklara yasağı koyuyor. Ve çocuklar çok üzgünler. Yapma Müdüre Hanım, gün çocukların günü, hem o şarkının sözlerinde kötü bir şey olsa çocukların velileri ve öğretmenleri böyle bir şeye izin vermezler. O çocukların bayramda yüzlerinin gülmesini emeklerinin karşılığını kesmeyin Müdür Bey! Bırakın şarkıyı sözleri ile okusunlar..."