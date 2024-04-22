"Gazze’ye 50 bin gıda paketi ulaştırıldı"

CENTCOM dün yaptığı hava operasyonuyla Gazze’ye 50 bin 688 öğün eşdeğerinde gıda paketini ulaştırdığını ifade etti. Yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 21 Nisan 2024 tarihinde saat 11:56'da (Gazze saatiyle) Kuzey Gazze'ye insani gıda yardımı hava operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyonda ABD Hava Kuvvetlerine ait dört C-130 uçağı yer almıştır. ABD C-130'ları Gazze'nin kuzeyine 50 bin 688 öğün eşdeğerinde gıda paketini bırakarak hayat kurtarıcı insani yardım sağlamıştır. ABD bugüne kadar yaklaşık 1001 ton insani yardım malzemesi bırakmıştır.

Bugünkü görev sırasında bir paket denize düştü. CENTCOM şu anda sivillerin zarar görüp görmediğini ya da altyapıya verilen zararı değerlendirmemektedir. Durum incelenmeye devam etmektedir. Savunma Bakanlığı'nın insani yardım amaçlı hava indirme faaliyetleri, ABD ve ortak ülke hükümetlerinin insani acıları hafifletmeye yönelik devam eden çabalarına katkıda bulunmaktadır. Bu hava yardımları sürekli bir çabanın parçasıdır ve devam eden hava yardımı operasyonlarını planlamaya devam ediyoruz" denildi.