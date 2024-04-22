"Hizmet üretimi yılık yüzde 13,8 arttı"

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretim endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 14,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 18, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 15,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,5 arttı.

Hizmet üretim endeksi bir önceki aya göre de yüzde 2,7 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2 arttı; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,1 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,2 azaldı.