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Defne Samyeli'den Maldiv pozları

Sık sık iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken Defne Samyeli, bu sefer son pozlarıyla gündeme oturdu. Maldivler'de çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Samyeli'nin görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Defne Samyeli'den Maldiv pozları mask
Defne Samyeli'den Maldiv pozları
Defne Samyeli'den Maldiv pozları
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Cesur paylaşımları ve dikkat çekici açıklamalarıyla sık sık gündemde olan Defne Samyeli, oyunculuk ve sunuculuk deneyimlerinin yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de bilinen bir isim. Son olarak, Maldivler'de tatilde olan Samyeli'nin cesur pozları hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, Samyeli'nin fiziğini övgüyle anarak, "Her zaman güzel kadın", "Yaşını hiç göstermiyor" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

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22 Nis 2024 - 10:34 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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