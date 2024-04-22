Defne Samyeli'den Maldiv pozları

Cesur paylaşımları ve dikkat çekici açıklamalarıyla sık sık gündemde olan Defne Samyeli, oyunculuk ve sunuculuk deneyimlerinin yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de bilinen bir isim. Son olarak, Maldivler'de tatilde olan Samyeli'nin cesur pozları hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, Samyeli'nin fiziğini övgüyle anarak, "Her zaman güzel kadın", "Yaşını hiç göstermiyor" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.