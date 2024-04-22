Defne Samyeli'den Maldiv pozları

Cesur paylaşımları ve dikkat çekici açıklamalarıyla sık sık gündemde olan Defne Samyeli, oyunculuk ve sunuculuk deneyimlerinin yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de bilinen bir isim. Son olarak, Maldivler'de tatilde olan Samyeli'nin cesur pozları hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, Samyeli'nin fiziğini övgüyle anarak, "Her zaman güzel kadın", "Yaşını hiç göstermiyor" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.