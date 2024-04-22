Yalı Çapkını dizisine bomba transfer!

“Yalı Çapkını” dizisi, cuma akşamlarında izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yurt dışında da büyük ilgi gören ve satışları oldukça yüksek olan dizinin kadrosuna bir usta oyuncu dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı OGM Pictures imzalı diziye Nazmi Kırık dahil olacak. Fenomen dizi içerisinde "Tayyar" karakterine hayat verecek olan Nazmi Kırık, Akın'ın babası ve Mezide'nin eşi rolünde seyirci karşısına çıkacak. Sevilen dizinin sezon finalinin ise 7 Haziran olarak planlandığı belirtiliyor.