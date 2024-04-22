Yalı Çapkını dizisine bomba transfer!

“Yalı Çapkını” dizisi, cuma akşamlarında izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yurt dışında da büyük ilgi gören ve satışları oldukça yüksek olan dizinin kadrosuna bir usta oyuncu dahil oluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı OGM Pictures imzalı diziye Nazmi Kırık dahil olacak. Fenomen dizi içerisinde "Tayyar" karakterine hayat verecek olan Nazmi Kırık, Akın'ın babası ve Mezide'nin eşi rolünde seyirci karşısına çıkacak. Sevilen dizinin sezon finalinin ise 7 Haziran olarak planlandığı belirtiliyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.