"Aşı karşıtları doktora danışmadan hareket etmesin"

HER yıl nisan ayının son haftası kutlanan Dünya Aşı Haftası kapsamında çocuklarda aşının önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, “Çocuklarda hastalıkları olmadan önlemek, yani korumak, hastalığı tedavi etmekten daha önemlidir. Aşı da hastalıklardan korunmada en etkili araçtır. İnsanlara aşı karşıtı olmadan önce konuyla ilgili bilimsel gerçekleri araştırıp bir doktora danışmalarını öneririm" dedi.

Aşılarla ilgili son zamanlarda tartışılan konuları 3 hususa dikkat ederek yanıtlamak gerektiğini, bu hususlar ışığında aşıların öneminin daha net ortaya çıkacağını vurguladı. Süleymanoğlu, “Günümüzde aşılarla ilgili birçok fikir ortada dolaşıyor. Bunları üç şeye dikkat ederek yanıtlamak gerekir. Bunlar; bu aşıyla korumaya çalıştığımız hastalığın gerçekten olup olmadığı, bu hastalıklarda güvenilir bir aşımızın olup olmadığı ve kullandığımız aşıların etkin olup olmadığıdır” diye konuştu.

“HASTALIĞIN OLDUĞU KONUSUNDA HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK”

Türkiye'nin aşıyla korunması gereken hastalıklarla ilgili çok net bir programının olduğunu, aşıların da bu programa göre yapıldığının altını çizen Süleymanoğlu, “Hastalığın olduğu konusunda hiç şüphemiz yok. Aşıyla korumaya çalıştığımız hastalıkların hemen hepsi var. Bir kısmı koruma etkili olduğu için gittikçe az görülüyor ama bunlarla ilgili de hala korumaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“YÜZYILLARDAN BERİ DEVAM EDEN TAKİPLERDE GÖRÜLMÜŞ Kİ AŞILAR GÜVENİLİR YÖNTEMLER”

Aşıların yüzyıllardır takip edilen güvenilir yöntemler olduğuna vurgu yapan Süleymanoğlu, “Aşılarla ilgili yaklaşık iki yüzyıl, üç yüzyıldan beri devam eden takiplerde görülmüş ki aşılar güvenilir yöntemlerdir. Yani sağlık açısından ciddi problemler ortaya çıkartmıyorlar” dedi.

“ULUSAL AŞI TAKVİMİMİZDEKİ AŞILAR OLDUKÇA ETKİNDİR”

“Her aşılamada yüzde 100 etkinlik beklenmemeli” diyen Süleymanoğlu; ulusal aşı takviminde bulunan hastalıklarla ilgili kullanılan bütün aşıların ise oldukça etkin olduğunun altını çizdi. Süleymanoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bununla ilgili de özellikle 'Covid' döneminde birçok tartışma ortaya çıktı, aşı etkindir ya da etkin değildir. Her hastalıkta, her aşılamada yüzde 100 etkinlik beklenmez. Kişiye, hastalıktan korunmaya çalıştığımız mikroba ait, dönemsel veya çevresel faktörlerden dolayı etkinlikle ilgili birtakım sorunlar olur ama ulusal aşı takvimimizde bulunan hastalıklarla ilgili kullandığımız aşılar bütün dozları uygun şekilde yaptırmak şartıyla oldukça etkindir” diye aktardı.

“AŞILARIN KABUL EDİLEBİLİR YAN ETKİLERİ VAR”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu aşıların yan etkileri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Aşıların yan etkilerinin olabildiğini fakat bu yan etkilerin hastalığın kendisinin verdiği zarara oranla düşük etkiler olduğunu aktardı. Süleymanoğlu, “Aşıların elbette kabul edilebilir yan etkileri vardır. Bunlar hastalığın yapmış olduğu zarara göre oldukça düşük oranda ve önemli problem yaratmayan sakıncalardır. Dolayısıyla, aşıların birtakım yan etkileri olsa da korunmada güvenilir bir yöntem olduğu çok nettir” ifadelerini kullandı.

“BİZİM TEMEL İŞİMİZ KORUMAK”

Ulusal aşı takvimi dışında da bazı aşılara ihtiyaç olduğunu söyleyen Süleymanoğlu, “Güncel pratik hayatımızda aşı takvimimizde olmayan ama ülkemizde ulaşabileceğimiz ruhsat almış aşıları da yoğun olarak hastalarımıza uygulamaktayız, çünkü bizim temel işimiz korumak” dedi.

"AŞI KARŞITLARI DOKTORA DANIŞMADAN HAREKET ETMESİN"

Aşı karşıtlığında sosyal medya üzerinden yayılan bilgilere ve uzmanlığı olmayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Süleymanoğlu, “Modern bilimde, güncel bilimsel gelişmeler ışığı altında aşılar güvenlidir; çünkü milyar dozlardan daha fazla aşı uygulanmıştır. Yani etkinlikleri net olarak gözlenmiştir. Bu nedenle insanlara aşı karşıtı olmadan önce konuyla ilgili bilimsel gerçekleri araştırıp; bir doktora danışmalarını öneririm” diye konuştu.