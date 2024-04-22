Çocuklara enerji eğitimi verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki yıldır tüketicilerin çevre ve sürdürülebilir enerji konularında bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli kampanyalar gerçekleştiren ENYAKIT, Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü iş birliğinde önemli bir çalışmaya imza attı.

ENYAKIT, marttan itibaren beş hafta boyunca Manje Buje Cafe Yelki Şarj istasyonunda gerçekleştirilen sunumlarla, genç nesillere sürdürülebilir gelecek ve çevre dostu teknolojiler hakkında eğitimler düzenledi.

Etkinlik kapsamında, ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses ve Proje Yöneticisi Oğuzhan Galip Şanlı önderliğinde, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve çevre dostu teknolojiler konularında öğrencilere detaylı bilgiler aktarıldı. Ardından şarj istasyonuna gelen öğrenciler elektrikli araçları şarj etme deneyimi elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şenses, sürdürülebilir bir çevre ve geleceğe sahip olmak için sosyal sorumluluk projelerinin devamlılığı oldukça büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, ENYAKIT olarak yarınlarımızın teminatı çocuklara temelden sürdürülebilirlik eğitimi vermek üzere yola çıktık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımızın dünyada daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, biz de onların geleceğine katkıda bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek, elektrikli şarj istasyonları ve çevre dostu teknolojiler hakkında onlara detaylı bilgiler sunma imkanı elde ettik. Geleceğimizi korumak için sürdürülebilir alternatiflere ulaşmak adına genç nesillerle bir araya gelmek, bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın bilinçlenmesi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."