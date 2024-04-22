Tarım işçisi taşıyan minibüs yandı: 3 ölü

Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma baslatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.