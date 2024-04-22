16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.
Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.