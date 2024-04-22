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8 ilde Bozdoğan-28 operasyonu

8️ ilde 'BOZDOĞAN-28' operasyonları düzenlendi.

8 ilde Bozdoğan-28 operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 8️ ilde düzenlenen 'BOZDOĞAN-28' operasyonlarında, BTÖ mensubu teröristlerin kırsalda sakladığı silah, mühimmat ve patlayıcıların bulunduğu 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

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22 Nis 2024 - 08:41 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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