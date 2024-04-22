O sahne yüzünden final olabilir!

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde 60. bölümün fragmanı yayınlanan dizideki sahneler izleyicilerde adeta şok etkisi yarattı.
Özellikle muhafazakar kesimin tepkisini çeken sahnelere imza atan Kızılcık Şerbeti'nde gelecek olan sahne çok konuşulacak.
Edinilen bazı bilgilere göreyayınlanan fragman sonrası, kanala telefon yağdığı, kimi siyasetçilerin yapım ekibini dahi aradığı o sahne yüzünden Kızılcık Şerbeti ekranlardaki serüvenine son verebilir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.