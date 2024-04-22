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O sahne yüzünden final olabilir!

Ekranların rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz günlerde 60. bölümün fragmanını yayınladı. Yayınlanan görüntülerde Çimen'in açıldığı ve başörtüsünü çıkardığı sahne izleyenleri şok etkisinde bıraktı.

O sahne yüzünden final olabilir! mask

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde 60. bölümün fragmanı yayınlanan dizideki sahneler izleyicilerde adeta şok etkisi yarattı.

Özellikle muhafazakar kesimin tepkisini  çeken sahnelere imza atan Kızılcık Şerbeti'nde gelecek olan sahne çok konuşulacak.

Edinilen bazı bilgilere göreyayınlanan fragman sonrası, kanala telefon yağdığı, kimi siyasetçilerin yapım ekibini dahi aradığı o sahne yüzünden Kızılcık Şerbeti ekranlardaki serüvenine son verebilir.

# Kızılcık Şerbeti, Show TV, fatih, Doğa, görkem, çimen, nilay, sıla türkoğlu, evrim alasya

22 Nis 2024 - 08:25 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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