Erzurum'da iki araç çarpıştı

Erzurum-Artvin karayolunun 41’nci kilometresindeki Güzelyayla geçidinde meydana gelen olayda, Mevlüt D. yönetimindeki 16 AIF 158 plakalı kamyonet, Ahmet T. yönetimindeki 06 EU 6156 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta yol kenarına savrulurken, otomobil demir yığını haline dönüştü. Otomobilde bulunan Zeynep Sare T., hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Taş, yolcular Nazire A., Esma Merve T., Kerem Ali T., Zeynep Sare T. ile kamyonet sürücüsü Mevlüt D. ve yanındaki Müslime D., ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.