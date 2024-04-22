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Fenerbahçe Opet, kupasına kavuştu

Sultanlar Ligi Play-Off Finali 5’inci maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup ederek seriyi 3-2 kazanan ve şampiyon olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen ödül töreniyle kupasına kavuştu.

Fenerbahçe Opet, kupasına kavuştu
Fenerbahçe Opet, kupasına kavuştu
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Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaşarak üst üste 2’nci toplamda ise 7’nci şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakanın ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle Fenerbahçe Opet’te kaptan Eda Erdem, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Vodafone Türkiye CEO’su (Üst Yöneticisi) Engin Aksoy’un elinden aldı.

Büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, oyuncularla şampiyonluğu yaşadı.

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22 Nis 2024 - 04:37 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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