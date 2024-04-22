Fenerbahçe Opet, kupasına kavuştu

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaşarak üst üste 2’nci toplamda ise 7’nci şampiyonluğunu elde etti.
Müsabakanın ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle Fenerbahçe Opet’te kaptan Eda Erdem, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Vodafone Türkiye CEO’su (Üst Yöneticisi) Engin Aksoy’un elinden aldı.
Büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, oyuncularla şampiyonluğu yaşadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.