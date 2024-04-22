22 Nis 2024 - 04:37 - Spor

Fenerbahçe Opet, kupasına kavuştu

Sultanlar Ligi Play-Off Finali 5’inci maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup ederek seriyi 3-2 kazanan ve şampiyon olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen ödül töreniyle kupasına kavuştu.