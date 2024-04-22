Otomobil takla attı

Ankara- Konya karayolunun 125’inci kilometresinde meydana gelen kazada, Aslan Yaman (42) yönetimindeki 03 DNJ 701 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Yaman ile yanındaki Gamze Yaman (42), Utku Ergin (37), Sahra Beyza Öz (23) ve Yasin Ergin (40) yaralandı. Otomobilin motor kısmı ise yerinden fırlayıp, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.