iş yeri sahibini öldürdü

Bursa, İstiklal Mahallesi 4. Zafer Sokak'ta meydana geldi. Market işleten Ahmet K., kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve taşınmasını istediği iş yeri sahibi Aykut Y.’nin yanına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ahmet K., yanında getirdiği tabancasıyla Aykut Y.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Aykut Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna isabet eden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Aykut Y., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada saldırgan Ahmet K. ise saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.