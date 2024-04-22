Kız arkadaşına şiddet uyguladı

Ankara'ya bağlı Altındağ ilçesinde 18 Nisan 2024 tarihinde meydana geldi. B.S.Ş. isimli kadın, buluştuğu erkek arkadaşı M.Y.T.’nin yaralı olduğunu fark edince tedavi görmesi için ikna etti. Birlikte hastaneye gittikten sonra M.Y.T., tedavi olmayı reddetti. Bunun üzerine çıkan tartışmada B.S.Ş., tedavi olması için ısrarcı olduğu erkek arkadaşı ile tartıştı. Hastane bahçesinde yaşanan tartışma sırasında M.Y.T., iddiaya göre sinirlenerek B.S.Ş.'ye hakaret edip, tokat attı.

B.S.Ş, bugün Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 18 Nisan 2024 tarihinde yaşadığı darp, hakaret ve tehditle ilgili olarak erkek arkadaşı M.Y.T. hakkında uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti. B.S.Ş. için tüm önleyici ve koruyucu tedbir kararları uygulandı. Olaydan sonra kaçan M.Y.T., yakalanarak polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.