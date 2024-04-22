59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

14 ülkeden 25 takımın iştirak ettiği bu büyük organizasyona 172 sporcu katılıyor. Saat 10.25'te Düden Parkı önünden verilen startla yarış başladı. İlk beş kilometre toplu geçildi. Havaalanı Caddesi katedilirken herhangi bir kaçış grubu oluşmadı. Belek Köprübaşı Caddesi’ne kadar peloton çok da hızlı olmayan bir tempoda yarışı götürdü.

YEDİ KİŞİLİK KAÇIŞ GRUBU

49,7. kilometrede etabın ilk sprint prim kapısı geçildi. BBH takımından Jambalijamts Saimbayar kapıyı birinci geçti. Mazowsze Serce Polski Takımı'ndan Tomasz Budzinski ikinci, Novo Nordisk takımından Filippo Ridolfo üçüncülüğü elde etti. Kapı geçildikten sonra kaçış grubu tempoyu yavaşlatınca peloton arayı kapatıp farkı 1 dakikanın altına indirdi.

GÜNEŞ İYİCE YAKMAYA BAŞLADI

Saatlerin 12.00'yi gösterdiği sırada parkur iyice ısındı. Sporcular rüzgârsız havada ve gittikçe artan bir sıcaklıkta pedal çevirirken epey zorlandılar. Bu da zaman zaman temponun düşmesine neden oldu. Bu arada temponun düşmesinden sonra kaçış grubu bir sporcu eksildi. Yeni zaman farkı 1 dakika olarak verildi.

DÜZ PARKURDA FAZLA ATAK OLMADI

Genelde starttan sonra parkurun düz olması da yarış cereyanını etkiledi. Bu nedenle peloton fazla parçalanmadı. 172 sporcu bu görüntüde kendisini finişe saklamayı tercih ediyor gibi gözüktü. Kaçış grubunda bulunan Sakarya Takımı’ndan Emre Yuca yedi kişilik kaçış grubundan kopunca pelotona yakalanmış oldu. Kurşunlu Şelalesi geçilirken kaçış grubu ile peloton arasında fark stabil olarak kaldı. Fark 1 dakika 43 saniye olarak ölçüldü. Spor Toto takımından Mehmet Kanat da kaçış grubuna katıldı.