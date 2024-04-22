Yenimahalle’de kazandıran dönüşüm devam ediyor

Proje kapsamında 2023 yılında hanelerden, mobil atık getirme merkezlerinden ve muhtarlıklardan toplamda 20 ton bitkisel atık yağ toplayarak geri dönüşüm tesisine gönderen Yenimahalle, 2024 yılında da aynı başarıyı hedefliyor.

Atık yağı getir, deterjanı götür

Kampanya ile bitkisel atık yağlarını sızdırmaz plastik şişelerde semt birimlerine ve YENİMEK merkezlerine teslim eden ilçe sakinlerine, her 5 litre atık yağ için 1 litre bulaşık deterjanı, 5 litre altında miktarlar için ise bulaşık süngeri ve temizlik bezi hediye ediliyor.

Yenimahallelileri kampanyaya destek olmaya davet eden yetkililer, “Bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesi halinde bu yağlar lavabo ve kanalizasyon borularının tıkanmasına neden olur. Ayrıca atık yağlar ulaştıkları deniz, göl, nehir ve yeraltı suları gibi kaynakları kirleterek, suda yaşayan canlıların ölümüne sebep olabilir. Bu yüzden duyarlı olalım, doğayı sevelim, koruyalım ve bitkisel yağlarımızı biriktirerek geri dönüşüme kazandıralım” dedi.

Kampanyaya destek vermek isteyen ilçe sakinleri Yenimahalle Belediyesi’nin 0 312 278 75 16 no’lu telefon numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirler.