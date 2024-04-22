"Halkın iradesinden başka güç yoktur"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı.

Özgürlüğün, eşitliğin, adaletin dayanağının ulusal egemenlik olduğunu vurgulayan Başkan Keskin, “ 23 Nisan, halkın iradesinden başka bir gücün olamayacağını kabul eden iradenin simgesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür” dedi.

6 Şubat depreminin acısını yüreğinde yaşayan çocukların da bayramını kutlayan Başkan Keskin, “Onların acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Çocuklarımıza, yokluğun, yoksulluğun, şiddetin son bulduğu, gelecek kaygısı taşımadan huzur içinde yaşayacakları bir ülke inşa etmek hepimizin ortak hedefidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesi veren tüm şehit ve gazilerimizi saygı ile anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.