22 Nis 2024 - 02:57- Gündem G:

Can dostların güzellik yarışması

64 ırktan 340 köpek, Gölbaşı Mogan Gölü kıyısında bulunan Atatürk Sahil Parkı’nda güzelliklerini sergiledi. Türkiye’nin dört bir tarafından, Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerinden gelen yerli ve yabancı ırklara mensup köpekler, Gölbaşı Mogan Gölü kıyısında bulunan Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlenen organizasyonda yarıştı.

Can dostların güzellik yarışması mask

Gölbaşı Belediyesi’nin de katkılarıyla Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen ‘ Ankara Ulusal Irk Standartları Yarışması (2XCAC) bu sene de Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlendi. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan yarışmada, birbirinden güzel yerli ve yabancı 64 ırktan 340 köpek yarıştı. Yerli ve yabancı çok sayıda hayvanseverin ilgiyle takip ettiği yarışmada ödülü hak eden köpekler, kupalarının yanı sıra lezzetli mamalarla ödüllendirildi. Etkinliğe katkılarından ötürü Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’na verilen teşekkür plaketini Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara teslim aldı.

# Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü, Sevimli hayvanlar, Can Dost, yarışması, Güzelllik, Ankara, Atatürk

22 Nis 2024 - 02:57 - Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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