Gölbaşı Belediyesi’nin de katkılarıyla Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen ‘ Ankara Ulusal Irk Standartları Yarışması (2XCAC) bu sene de Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlendi. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan yarışmada, birbirinden güzel yerli ve yabancı 64 ırktan 340 köpek yarıştı. Yerli ve yabancı çok sayıda hayvanseverin ilgiyle takip ettiği yarışmada ödülü hak eden köpekler, kupalarının yanı sıra lezzetli mamalarla ödüllendirildi. Etkinliğe katkılarından ötürü Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’na verilen teşekkür plaketini Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara teslim aldı.
22 Nis 2024 - 02:57- Gündem Güncelleme:
Can dostların güzellik yarışması
64 ırktan 340 köpek, Gölbaşı Mogan Gölü kıyısında bulunan Atatürk Sahil Parkı’nda güzelliklerini sergiledi. Türkiye’nin dört bir tarafından, Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerinden gelen yerli ve yabancı ırklara mensup köpekler, Gölbaşı Mogan Gölü kıyısında bulunan Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlenen organizasyonda yarıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.