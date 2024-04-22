Can dostların güzellik yarışması

Gölbaşı Belediyesi’nin de katkılarıyla Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen ‘ Ankara Ulusal Irk Standartları Yarışması (2XCAC) bu sene de Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlendi. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan yarışmada, birbirinden güzel yerli ve yabancı 64 ırktan 340 köpek yarıştı. Yerli ve yabancı çok sayıda hayvanseverin ilgiyle takip ettiği yarışmada ödülü hak eden köpekler, kupalarının yanı sıra lezzetli mamalarla ödüllendirildi. Etkinliğe katkılarından ötürü Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’na verilen teşekkür plaketini Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara teslim aldı.