- Asayiş

Otomobil, cipe çarptı

İstanbul, Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki otomobile çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil, cipe çarptı
Otomobil, cipe çarptı
+8
Video için play'e tıklayın

İstanbul Maltepe Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda,, iddiaya göre; caddede seyir halindeki 34 PU 5714 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 59 AHJ 021 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cip, refüje çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, cip içerisinde sıkışarak yaralanan 3 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım ekipleri tarafından kumlama ve temizleme çalışması yapılırken, kazaya karışan araçlar, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

# Otomobil, istanbul, Maltepe, Bağdat Caddesi, ilk, ile, bir, etti, Polis, edildi, meydana

22 Nis 2024 - 02:22 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL