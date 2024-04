Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, “Her hafta daha da zorlaşıyor maçlar. Rakiplerimizin konsantrasyonları, istekleri iyi oluyor. Bugün de Pendikspor maçın genelinde iyi oynadı, pozitif oynadı, bizi de birçok yerde zora düşürdü. 4-1 kazandık. Genel olarak baktığımızda oyun içerisinde birinci golü bulduktan sonra duran toptan 2-0 oldu. İkinci yarı devamında daha iyiydik. 3'üncü gol maçı bitiren gol oldu. Maçın genelinde değişiklikler de yaptık. Bizim açımızdan bütün oyuncularımız hazır, tam kadroyuz. Oynamayan oyuncularımız da bizim için çok değerli. Galatasaray taraftarıyla birlikte şampiyonluğa odaklamış bir takım var. Galatasaray taraftarı yine statta muhteşem bir atmosfer yaptı. Bugün yakaladığımız başarı da onların payı büyük. Camia olarak inandık. Mayıs ayı yaklaştı. 5 maç kaldı. Mayıslar bizimdir diyerek devam etmek istiyoruz. Buna odakladık. Adana Demirpor maçı da zor olacak. Rakibimizin yarın maçı var. Sivasspor da Avrupa kupalarına katılmak için önemli bir yarış olacak. Hem Avrupa yolunda hem küme düşme hattında iki takım da önemli takımlarla oynuyor. Hedefimiz kazanarak devam etmek. Rakibimize bakmadan kendi işimizi kendimiz yapmak istiyoruz" ifadelerini kulllandı.

“HEM İYİ ATICILARA HEM DE İYİ VURUCULARA SAHİBİZ”

Maç öncesi duran top çalışmaları yaptıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Tabii ki çalışıyoruz. Her maç öncesi özel toplantılarımız var. Burada atıcı ve vurucu önemli. Kalabalık da geliyoruz, risk de alıyoruz. Bugün de 6 kişi ile ceza sahası içerisindeydik. Hem iyi atıcılara hem de iyi vuruculara sahibiz. Rakiplerimizin de eksikleri neresi ona göre analiz yapıyoruz. Birden çok iyi vurucumuz var. Bu da bize gol getiriyor. Rakibin de önlem alması bu anlamda zorlaşıyor” yorumlarında bulundu.

“GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞUNA ODAKLANMAK ZORUNDAYIZ”

Galatasaray’da oynayan veya oynamayan her oyuncuya ihtiyacı olduğunu ifade eden Okan Buruk, “Geçen haftaki Ziyech ve Barış’ın kanatlardaki performansları önemliydi. Bugün de onlarla başladık. Yine Kaan’ın sağ bek performansı geçen hafta oyuna girdikten sonra olumluydu. Öne doğru bizi taşıdı ve 1 asist yaptı. Formayı hak ettikleri için onlar başladı. Diğer oyuncularım da iyi durumda. Bizim için çok değerliler. Maç maç bunları değerlendireceğiz. Değişim geçen haftaki performans üzerineydi. Oyunun devamında Hakim yorulduktan sonra, Kerem’i sola Barış’ı ise sağa aldık. Icardi’nin bu hafta içi bir sakatlığı vardı. Birkaç antrenmanı kaçırdı. Son antrenmana çıktı. Biraz da ondan korktuğumuz için yine 80 dakika sahada kaldı ama son 10 dakika çıkarma nedeni o. Her gol bizim önemli. Gol krallığı yarışında önemli bir yolu var. Onu saha içerisinde hep tutmaya çalışıyorum. Bugün sakatlık riskini son 10 dakikada da olsa kaldırmak için değiştirdim. Oyun içerisinde yine değişikliklerimiz oldu. Giren oyuncularımız oldu. Girmeyen oyuncularımız oldu. Elimde çok önemli oyuncular var. Hepsini oynatamıyorum. Birçok oynayamayan oyuncum da üzüldü. Bu bir sonraki güne belki biraz daha moral bozukluğu olarak etki edecek ama oyuna sonradan giren, başta olan veya yedek kalan oyuncularımın hepsi benim için aynı düzeyde. Burada isim isim oyuncu saymamak gerekiyor. Galatasaray takımı olarak biz bir yoldayız. Bu yolda da hepsine ihtiyacımız var. Kendi bireysel egolarımızı da işin dışında bırakıp, sadece Galatasaray takımının başarısını düşünmek zorundayız. Son 5 maçımız. Her şeyi bir kenara bırakıp Galatasaray’ın şampiyonluğuna odaklanmak zorundayız. Oyuncularımdan da hep bunu istiyorum. Söylüyorum ve konuşuyorum fakat hepsi birer insan. Hepsi oynamak istiyor. Çok iyi oyunculara sahibiz. Aurier de bunlardan biri. Uzun bir ara verdi. İlk maçında ondan yüzde 100 performans almak kolay değil. Maç eksiği var. Geçen maç 45 dakika oynattık. Bundan sonraki maçlarda performansa göre oynatacağız. Takıma olumlu etki veriyor. Kişilik olarak da çok düzgün, iyi bir lider. Antrenmanda ve dışarıda arkadaşlarına destek oluyor. Bu oyuncu grubuyla çalıştığım için mutluyum. Oyuncularımız çok karakterli ve çok düzgün, takıma olumlu yönde etki etmeye çalışıyorlar. Sonuçta hepsi insan. Oynayan, oynamayan bu tür üzülmeler olabiliyor. Sadece 5 maçımız kaldı. Bu 5 maçı onlarla birlikte şampiyon bitirmek zorundayız. Çünkü Galatasaray taraftarına bir sözümüz var. Onlara 24’üncü şampiyonluğa ulaştırmak” diye konuştu.

“ZIYECH’İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUZ”

Hakim Ziyech’in performansı hakkında da yorumlarda bulunan Buruk, şu şekilde konuştu: “Ziyech’in maç eksiği vardı. Kasımpaşa maçında sonradan aldık. O maç sonrası milli takıma gitti, 11’de iki maç oynadı. Dönüşte 60 dakika oynadı. Alanya’da 45 dakika oynadı. Girdikten sonra çok önemli işler yaptı. Bugün 70 dakika süre aldı. Onun performansından memnunuz. Kaliteli ayak, oynadıkça iyi oluyor. Yetenekli bir oyuncu. Bugün ilk yarıda oyun kurmada da yardımcı oldu. İlk yarıda daha fazla topla buluşturabilirdik.”

“SÖZLEŞME UZATMALARI BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ”

Muslera, Torreira, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz’ın sözleşme uzatmaları konusunda açıklamada bulunan Okan Buruk, “Birçok oyuncumuzla uzun zamandır görüşülüyordu. Onlar bizim için önemli insanlar. En eskisi Muslera. Torreira, Kaan’ın, Abdülkerim’in önemli hizmetleri var. Onların sözleşme uzatmaları bizim için mutluluk verici. Barış’ın aynı şekilde hem yenilendi hem düzeltildi. Türk oyuncuların özellikle kazandıkları para Euro ile orantılı bir şekilde düştüğü için her sene Türk oyuncuların sözleşmelerinin bu anlamda yenilmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Bunda da kulübümüz gerekeni yaptı. Başkanımıza, yönetimimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“UMARIM GALATASARAY’IN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK ADAMLARDAN BİRİ OLUR”

1’inci Lig ekiplerinden Eyüpspor’u Süper Lig’e çıkardığı için teknik direktör Arda Turan’ı tebrik eden 50 yaşındaki teknik adam, “Çok başarılı bir sezon geçirdi. Antrenörlük kariyeri için önemli bir başlangıç. İnşallah güzel günler geçirir, çok başarılı olur. Umarım Galatasaray’ın geleceği için önemli teknik adamlardan biri olur. Geçen bir araya geldiğimizde de bana da o espriyi yapmıştı. Sahada beraber oynadık. Başakşehir’de de hocalığını da yaptım. Şu anda o da bu yolda. İnşallah onun için önemli gelecek olur. Avrupa’da oynadık, Avrupa’da takım çalıştırmak da Türk futbolunu yukarıya çıkarmak önemli. Arda’ya bu anlamda da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.