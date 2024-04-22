TBMM'de '23 Nisan'a özel konser

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu, Gazi Meclisimizde çocuklarımızla birlikte yaşadık. Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu tarafından ilk kez seslendirilen 23 Nisan Marşı’yla bu geceyi unutulmaz kılan çocuklarımıza, koromuza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları'na çiçek verdi, koroyu da tebrik etti.