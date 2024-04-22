TBMM'de '23 Nisan'a özel konser

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu, Gazi Meclisimizde çocuklarımızla birlikte yaşadık. Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu tarafından ilk kez seslendirilen 23 Nisan Marşı’yla bu geceyi unutulmaz kılan çocuklarımıza, koromuza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları'na çiçek verdi, koroyu da tebrik etti.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.