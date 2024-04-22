- Asayiş

Firari hükümlü yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Yılmaz D.’nin (43) evine gelip iki çocuğuyla birlikte eşini bıçakla rehin aldığı bilgisi üzerine özel harekat polisinin desteği ile operasyon yapıldı. Teslim olmamak için yaklaşık 3 saat direnen firari hükümlü, bir anlık dalgınlığından yararlanan polisin müdahalesiyle yakalandı.

Firari hükümlü yakalandı
Firari hükümlü yakalandı
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İzmir, Atilla Mahallesi 467 sokaktaki bir apartmanda meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin evine geldiği gelip, 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin geldiğini fark eden Yılmaz D., apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşadıkları gözlenen eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen firari Yılmaz D., teslim olmamak için direndi. Yaklaşık 3 devam eden ikna çabaları sonucunda Yılmaz D.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler müdahale yaptı. Elinde bıçak bulunan firari, etikisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Yılmaz D. emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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22 Nis 2024 - 02:03 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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