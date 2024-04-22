Firari hükümlü yakalandı

İzmir, Atilla Mahallesi 467 sokaktaki bir apartmanda meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin evine geldiği gelip, 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin geldiğini fark eden Yılmaz D., apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşadıkları gözlenen eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen firari Yılmaz D., teslim olmamak için direndi. Yaklaşık 3 devam eden ikna çabaları sonucunda Yılmaz D.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler müdahale yaptı. Elinde bıçak bulunan firari, etikisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Yılmaz D. emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.