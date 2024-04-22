Alışveriş merkezinde şüpheli ölüm

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana gelen ölümde, edinilen bilgiye göre; AVM'nin 5'inci katında bulunan bir kafeteryadan çıkan Cansın Mayuk (32), korkulukları aşarak aşağıya atladı. Kadının zemine düştüğünü gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Mayuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce de intihar teşebüsünde bulunduğu ögrenilen kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde aynı alışveriş merkezinde bir kişi daha yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.
Video için play'e tıklayın
# istanbul, Şişli, Büyükdere mahallesi, Alışveriş merkezi, ilk, bir, olay, meydana, Polis, daha
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.