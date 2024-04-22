22 Nis 2024 - 01:56- Gündem G:

Alışveriş merkezinde şüpheli ölüm

İstanbul, Şişli'de bir AVM'nin 5'nci katından atlayan kadın, hayatını kaybetti. Aynı AVM'de bu hafta bir kişi daha intihar ederek hayatını kaybetmişti.

Alışveriş merkezinde şüpheli ölüm
Alışveriş merkezinde şüpheli ölüm
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Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana gelen ölümde, edinilen bilgiye göre; AVM'nin 5'inci katında bulunan bir kafeteryadan çıkan Cansın Mayuk (32), korkulukları aşarak aşağıya atladı. Kadının zemine düştüğünü gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Mayuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce de intihar teşebüsünde bulunduğu ögrenilen kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde aynı alışveriş merkezinde bir kişi daha yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.

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22 Nis 2024 - 01:56 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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