Erdoğan'a Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 22 Nisan 2024 tarihinde Irak ziyareti dolayısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.