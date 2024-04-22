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Erdoğan'a Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Erdoğan'a Cevdet Yılmaz vekalet edecek mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 22 Nisan 2024 tarihinde Irak ziyareti dolayısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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22 Nis 2024 - 01:42 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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