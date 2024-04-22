- Asayiş

Çevik Kuvvet tartışmayı sonlandırdı

Ankara’da iki otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, tesadüfen olay sırasında bölgeden geçen çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Çevik Kuvvet tartışmayı sonlandırdı
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Ankara Ayaş Yolu Ulus istikametinde yaşanan olayda, seyir halinde olan iki araç sürücüsü, iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı. Bir süre gittikten sonra her iki otomobil sürücüsü de durdu. Aracından inen bir sürücü diğer otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü, el kol hareketleri yaptı. Bir başka otomobilin araç kamerasınca kaydedilen görüntüde taraflar arasında gerginlik yaşanırken bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen ve iki sürücü arasındaki gerginliği fark eden çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs park etti. Araçtan inen çevik kuvvet polislere taraflara müdahale ederek gerginliği sonlandırdı.

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22 Nis 2024 - 01:35 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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