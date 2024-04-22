Çevik Kuvvet tartışmayı sonlandırdı

Ankara Ayaş Yolu Ulus istikametinde yaşanan olayda, seyir halinde olan iki araç sürücüsü, iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı. Bir süre gittikten sonra her iki otomobil sürücüsü de durdu. Aracından inen bir sürücü diğer otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü, el kol hareketleri yaptı. Bir başka otomobilin araç kamerasınca kaydedilen görüntüde taraflar arasında gerginlik yaşanırken bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen ve iki sürücü arasındaki gerginliği fark eden çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs park etti. Araçtan inen çevik kuvvet polislere taraflara müdahale ederek gerginliği sonlandırdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.