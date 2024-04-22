Nusaybin'de yol verme kavgası

Mardin'in Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi, Mardin yolu üzerindeki Demiryolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, bazı şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.