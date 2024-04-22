Mersin'in Kulak Mahallesi yakınlarında meydana gelden olayda, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı 01 BSS 20 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.