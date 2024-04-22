Mersin'in Kulak Mahallesi yakınlarında meydana gelden olayda, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı 01 BSS 20 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.