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Elektrik direğine çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Elektrik direğine çarptı
Elektrik direğine çarptı
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Mersin'in  Kulak Mahallesi yakınlarında meydana gelden olayda, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı 01 BSS 20 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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22 Nis 2024 - 01:22 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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