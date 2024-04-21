- Asayiş

Ankara’da taksi durağına silahlı saldırı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir taksi durağına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir arama başlattı.

Ankara’da taksi durağına silahlı saldırı mask
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir taksi durağına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir arama başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki bir taksi durağında meydana geldi. Taksi durağına henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı. Olay sırasında taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaya Ç. ve Selahattin M. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için arama başlattı.

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21 Nis 2024 - 23:41 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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