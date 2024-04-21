Galatasaray evinde hata yapmadı!

Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 35’inci dakikada Icardi, 40’ıncı dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77’nci dakikada Mertens ve 90+6’ncı dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Pendikspor’un tek golünü ise 85’inci dakikada Alpaslan Öztürk attı.

17’nci dakikada Ziyech’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan’ın son çizgide altıpas üzerine çevirdiği topa Kerem Demirbay bekletmeden vurdu fakat top üstten dışarıya çıktı.

19’uncu dakikada Galatasaray’da Mertens’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen topu kaleci Erdem Canpolat yumrukladı.

35’inci dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Köhn, pasını ceza sahası sol içteki Mertens’e aktardı. Gelen topu Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Icardi’ye bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

38’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda top kaleci Erdem Canpolat’tan döndü.

39’uncu dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde dar alanda Torreira’nın pasıyla topla buluşan Icardi’nin dar açıdan vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

40’ıncı dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Ziyech’in kullandığı köşe vuruşta ceza sahası içerisine gelen topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile bitti.

50’inci dakikada savunmanın hatasında sağ kanatta topu kapan Icardi, topla kat ederek ceza sahası içerisine kadar girdikten hemen sonra solundaki Barış Alper Yılmaz’ı gördü. Bu oyuncunun müsait pozisyonda bekletmeden şutunda top yandan dışarıya çıktı.

56’ncı dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Mertens ile paslaşan Barış Alper Yılmaz, arka direğe doğru yerden sert kesti. Arka direğe doğru gelen topu Icardi, ceza sahası içerisindeki Ziyech’e çıkardı. Ziyech, kale önünde topu kontrol ettikten hemen sonra sol ayağıyla sert vurdu fakat kaleci Erdem Canpolat topu çıkardı.

65’inci dakikada orta alanda topla buluşan Torreira, topla birlikte kat ederek ceza sahası içi sağ çaprazındaki Mertens’e pasını aktardı. Mertens, gelen topu tekrar bekletmeden Torreira’ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde gelişine yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Erdem Canpolat ayaklarıyla kurtardı.

76’ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra içeriye doğru ortaladı. Arka direğe doğru gelen topa Icardi, boş pozisyonda kafayla vurdu fakat top direğin yanından dışarıya gitti.

77’nci dakikada Galatasaray’ın 3’üncü golü geldi. Ceza sahası dışında Mertens’in pasıyla topla kat birlikte eden Berkan Kutlu, ceza sahası içerisine girdikten sonra sol yanındaki Mertens’e pasını aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

85’inci dakikada sağ kanattan Çekici’nin kullandığı köşe vuruşta arka direğe doğru gelen topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk’ün kafa vuruşunda top filelerle buluştu.

90+3’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarkan Vinicius’u gördü. Vinicius, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Erdem Canpolat’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

90+4’üncü dakikada Galatasaray’da penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunu kaleci Erdem Canpolat kurtardı. Ardından bir süre oyun dururken mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR’dan gelen uyarı sonrası penaltıyı tekrarlattı.

90+6’ncı dakika Galatasaray’da topun başına tekrar geçen Kerem Aktürkoğlu, aynı köşeye vuruşunda top bu sefer filelerle buluştu: 4-1.

Karşılaşma Galatasaray’ın 4-1’lik galibiyetle sonuçlandı.