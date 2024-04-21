Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Fenerbahçe takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakları maç için şehre ulaştı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli takım, daha sonra havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.