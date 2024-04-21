Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Fenerbahçe takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakları maç için şehre ulaştı.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli takım, daha sonra havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.