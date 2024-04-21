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Onur Ünlü'nün Yeni Filminde Yer Alacak!

Antalya'da 'Mavi Mağara' filmi çekimleri için bulunan Kerem Bürsin'in, Onur Ünlü'nün yeni projesi için kamera karşısına geçeceği öğrenildi. Bürsin'in, Onur Ünlü'nün yöneteceği "Son Of A Rich" adlı filmde rol alması planlanıyor ve haziran sonunda sete çıkması bekleniyor.

Onur Ünlü'nün Yeni Filminde Yer Alacak! mask

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan Kerem Bürsin'in, Devrim Özkan ile başrolü paylaştığı "Mavi Mağara" filminin Antalya çekimlerinin 26 Nisan'da tamamlanması planlanıyor. Filmin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken, İstanbul'da çekimlere devam edileceği belirtiliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Bürsin'in haziran sonunda Onur Ünlü tarafından yönetilecek olan "Son Of A Rich" adlı filmde rol alması için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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21 Nis 2024 - 18:50 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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