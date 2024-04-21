Onur Ünlü'nün Yeni Filminde Yer Alacak!

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan Kerem Bürsin'in, Devrim Özkan ile başrolü paylaştığı "Mavi Mağara" filminin Antalya çekimlerinin 26 Nisan'da tamamlanması planlanıyor. Filmin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken, İstanbul'da çekimlere devam edileceği belirtiliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Bürsin'in haziran sonunda Onur Ünlü tarafından yönetilecek olan "Son Of A Rich" adlı filmde rol alması için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.