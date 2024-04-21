Eşini öpmeye doyamadı!

" Fatih Harbiye" dizisinde birlikte başrolü paylaşarak gerçek hayatta da aşk yaşayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Dizi setinde başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, özel hayatlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
Yaklaşık 9 yıldır Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği sürdüren Neslihan Atagül, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Atagül, eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak, "Sen gel yavrum şöyle. İyi ki iyi ki iyi ki!" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.