Dans performansı sosyal medyayı salladı!

Sıkça özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise'nin sahne tarzları son dönemlerde büyük ilgi görüyor. Her konseri ve performansıyla olay yaratan şarkıcı, sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil, sahnede sergilediği hareketleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.
Son olarak, Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur sahne tarzıyla gerçekleştirdiği dans, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin paylaşımına çeşitli yorumlar yaparak görüşlerini dile getirdi. "Hadise yine kendini göstermiş", "Dansı çok güzel", "Ancak sahne kıyafeti biraz cesur" gibi yorumlar yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.