Dans performansı sosyal medyayı salladı!

Sıkça özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise'nin sahne tarzları son dönemlerde büyük ilgi görüyor. Her konseri ve performansıyla olay yaratan şarkıcı, sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil, sahnede sergilediği hareketleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak, Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur sahne tarzıyla gerçekleştirdiği dans, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin paylaşımına çeşitli yorumlar yaparak görüşlerini dile getirdi. "Hadise yine kendini göstermiş", "Dansı çok güzel", "Ancak sahne kıyafeti biraz cesur" gibi yorumlar yapıldı.