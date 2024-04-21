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Dans performansı sosyal medyayı salladı!

Son zamanlarda frikik tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, yeni bir dans videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Cesur tarzıyla tanınan Hadise'nin dans performansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dans performansı sosyal medyayı salladı! mask
Dans performansı sosyal medyayı salladı!
Dans performansı sosyal medyayı salladı!
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Sıkça özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise'nin sahne tarzları son dönemlerde büyük ilgi görüyor. Her konseri ve performansıyla olay yaratan şarkıcı, sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil, sahnede sergilediği hareketleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak, Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur sahne tarzıyla gerçekleştirdiği dans, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin paylaşımına çeşitli yorumlar yaparak görüşlerini dile getirdi. "Hadise yine kendini göstermiş", "Dansı çok güzel", "Ancak sahne kıyafeti biraz cesur" gibi yorumlar yapıldı.

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21 Nis 2024 - 18:39 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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